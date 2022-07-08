У производителя смартфонов Vivo полиция конфисковала $58 млн

Согласно официальному пресс-релизу, производитель смартфонов перевёл в Китай почти 8 миллиардов долларов нелегальным путём. В ходе расследования полиция конфисковала у компании 119 банковских счетов с примерно 58 млн долларов, а также 2 кг золотых слитков и другие средства.

В Индии заявили, что сумма, направленная в Китай, составляет около половины всех продаж Vivo India. Это было сделано в том числе для того, чтобы не платить налоги с этих денег. Директора Vivo India Чжэншен Оу и Чжан Цзе уже бежали из страны. Ранее полиция обвинила «некоторых граждан Китая», не называя имён, что они удалили цифровые доказательства отмывания денег. Денежные переводы осуществлялись через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге.