Пытавшегося задавить дорожников рецидивиста посадили на восемь лет

Суд установил, что ночью в декабре 2020 года мужчина, ранее отбывавший наказание за вымогательство, в состоянии опьянения ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser. Остановившись перед пешеходным переходом, водитель поругался с работниками предприятия «ИркутскАвтодор», потому что ему показалось, что они слишком медленно переходят дорогу. В ходе конфликта мужчина вышел из машины и стал бить дорожников деревянным предметом. Затем он вернулся в автомобиль и наехал на них. Одного дорожника машина переехала, причинив тяжкий вред его здоровью. Его коллега успел увернуться. Водитель скрылся, но позже правоохранители нашли его и задержали.