В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
6 часов назад

Пытавшегося задавить насмерть дорожников россиянина посадили на восемь лет

Lenta.ruиещё 4

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к 8,5 года лишения свободы опасного рецидивиста, пытавшегося в ходе конфликта убить работников дорожной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель региональной прокуратуры Евгения Алферова.

Пытавшегося задавить дорожников рецидивиста посадили на восемь лет
Фото: ТАССТАСС

30-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство двух человек.

Суд установил, что ночью в декабре 2020 года мужчина, ранее отбывавший наказание за вымогательство, в состоянии опьянения ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser. Остановившись перед пешеходным переходом, водитель поругался с работниками предприятия «ИркутскАвтодор», потому что ему показалось, что они слишком медленно переходят дорогу. В ходе конфликта мужчина вышел из машины и стал бить дорожников деревянным предметом. Затем он вернулся в автомобиль и наехал на них. Одного дорожника машина переехала, причинив тяжкий вред его здоровью. Его коллега успел увернуться. Водитель скрылся, но позже правоохранители нашли его и задержали.

Криминал,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители