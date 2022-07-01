Педофилы, убившие пятилетнюю девочку, получили пожизненный срок

Суд в Костроме приговорил 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова к пожизненному сроку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: «МВД Медиа» «МВД Медиа»

Инцидент произошел 4 января 2022 года. Двое мужчин похитили ребенка у Дома культуры, где работала ее мама.

Преступники привели девочку в старое общежитие, где изнасиловали и убили. Тело несовершеннолетней обнаружили в этой комнате в сумке. Мужчин разыскали и предъявили им обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, в зависимости от роли каждого.