Приезжий похитил школьницу в Москве

По имеющейся информации, приезжий украл подростка с целью женитьбы. Уточняется, что школьница также является уроженкой Азербайджана и при похищении сопротивления не оказывала. Источник отмечает, что отец девочки обратился в полицию и по факту случившегося ведется проверка.