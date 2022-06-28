Приезжий похитил школьницу в Москве

40-летний уроженец Азербайджана похитил 15-летнюю девочку из родительского дома. Инцидент произошел в Коммунарке в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости».
По имеющейся информации, приезжий украл подростка с целью женитьбы. Уточняется, что школьница также является уроженкой Азербайджана и при похищении сопротивления не оказывала. Источник отмечает, что отец девочки обратился в полицию и по факту случившегося ведется проверка.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Мосленте» сообщили, что информации о подобном происшествии в ведомство не поступало.
Ранее в Москве 31-летний гражданин Таджикистана похитил с целью женитьбы 16-летнюю дагестанку.