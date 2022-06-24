Российского учителя арестовали за домогательства к 10-летней школьнице

В Омске по требованию прокуратуры 30-летнего учителя арестовали на два месяца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом в пятницу, 24 июня, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

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По данным следствия, в июне 2022 года педагог бюджетного учреждения трижды домогался своей ученицы, когда та приходила на дополнительные школьные занятия на каникулах.