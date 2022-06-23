Угнавшего полицейскую машину в Санкт-Петербурге поймали в Москве

Полицейские поймали в Москве 45-летнего мужчину, который неделю назад в Санкт-Петербурге угнал у сотрудника МВД служебную машину во время своего задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

При встрече подозреваемый представился силовикам именем своего брата, однако его обман раскрылся после того, как его нашли в базе федерального розыска. Мужчина имеет несколько судимостей и является рецидивистом по кражам. Он освободился из колонии после отбытия очередного срока в 2018 году.