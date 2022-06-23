Пенсионеру дали срок за убийство, совершенное 33 года назад

«Подсудимый в сентябре 1988 года совместно со знакомым, уголовное дело в отношении которого ранее прекращено в связи с его смертью, поджег дом соседей, с которыми у него сложились неприязненные отношения из-за конфликта по разграничению территории принадлежавших им смежных земельных участков. Подсудимый заблокировал двери дома, зная о наличии металлических решеток на окнах. Обнаружив потерпевших, пытавшихся покинуть дом через окно, нанес им удары палкой в грудь», — рассказала Наталья Мамаева.