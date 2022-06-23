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2 часа назад

Челябинцу дали срок за убийство, совершенное 33 года назад

Ura.Ru

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 74-летнего жителя Челябинска, виновного в убийстве, совершенном в 1988 году. Пенсионер получил 10 лет в колонии строгого режима, рассказала URA.RU старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пенсионеру дали срок за убийство, совершенное 33 года назад
Фото: ТАССТАСС

«Подсудимый в сентябре 1988 года совместно со знакомым, уголовное дело в отношении которого ранее прекращено в связи с его смертью, поджег дом соседей, с которыми у него сложились неприязненные отношения из-за конфликта по разграничению территории принадлежавших им смежных земельных участков. Подсудимый заблокировал двери дома, зная о наличии металлических решеток на окнах. Обнаружив потерпевших, пытавшихся покинуть дом через окно, нанес им удары палкой в грудь», — рассказала Наталья Мамаева.

Но супруги покинули дом, выломав решетку. Тогда подсудимый продолжил их избиение, а затем скрылся. Мужчина в тот же день скончался в больнице, женщина осталась жива. Раскрыли преступление в январе 2022 года.

Криминал,Наталья Мамаева,
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