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1 час назад

Замначальника российской колонии попался на взятке за послабление режима

Lenta.ruиещё 1

В Саратове замначальника исправительной колонии стал фигурантом уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом в среду, 22 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Замначальника российской колонии попался на взятке
Фото: УФСБ РФ по Саратовской областиУФСБ РФ по Саратовской области

По данным следствия, в мае временно исполняющий обязанности начальника учреждения получил взятку в виде имущества на сумму 160 тысяч рублей от россиянина, просившего о послаблении режима для своей сестры, содержавшейся в колонии.

«Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области», — сообщает СКР.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

25 мая сообщалось, что Усть-Лабинский районный суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы бывшего начальника колонии Дмитрия Пожарского и к трем годам заключения экс-заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы Игоря Ковалева за сокрытие смерти заключенного, умершего от передозировки наркотиков.

Криминал,Игорь Ковалев,Дмитрий Пожарский,Следственный комитет,ФСБ,
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