Замначальника российской колонии попался на взятке

В Саратове замначальника исправительной колонии стал фигурантом уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом в среду, 22 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Фото: УФСБ РФ по Саратовской области УФСБ РФ по Саратовской области

По данным следствия, в мае временно исполняющий обязанности начальника учреждения получил взятку в виде имущества на сумму 160 тысяч рублей от россиянина, просившего о послаблении режима для своей сестры, содержавшейся в колонии.

«Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области», — сообщает СКР.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.