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21 июня

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 российских субъектах

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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 38 российских субъектах.

ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении уточняется, что 116 человек причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В ходе операции, проведённой в мае-июне 2022 года, было изъято 383 единицы огнестрельного оружия.

Уточняется, что мастерские подпольных оружейников были выявлены, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму и других.

Криминал,Безопасность,Крым наш,ФСБ,
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