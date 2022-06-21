ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 субъектах РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность подпольных оружейных мастерских в 38 российских субъектах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сообщении уточняется, что 116 человек причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В ходе операции, проведённой в мае-июне 2022 года, было изъято 383 единицы огнестрельного оружия.