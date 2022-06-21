Одного из богатейших депутатов РФ отправили в колонию строгого режима

Фрунзенский районный суд города Владивостока приговорил депутата Сахалинской областной думы к 4,5 годам за соучастие в контрабанде живого краба и уклонение от таможенных платежей. Об этом рассказал РИА Новости представитель управления Дальневосточному федеральному округу.

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Как отметил источник в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Пашове. Кроме того, одного из богатейших депутатов России приговорили к штрафу в размере один миллион рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как следует из материалов дела, в составе организованной группы депутат вывозил из России в Японию, Республику Корея и КНР живого краба общим весом 3 391 тонны и рыночной стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Неуплаченные таможенные сборы были оценены в 9,2 миллиона рублей.

Пашова задержали в феврале 2021 года, когда он прилетел в Хабаровск в командировку. Сначала сообщалось, что Пашова вызвали на допрос по «старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек». Отмечалось, что речь шла о видео, на котором кто-то из компании друзей депутата выловил из реки Самарги в Приморском крае краснокнижную рыбу, но сам Пашов к ней якобы не прикасался.

Однако позднее сахалинские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что незаконной рыбалкой занимался сам депутат. После этого Пашову предъявили обвинения по делам Олега Кана — в занижении стоимости краба, экспортируемого за рубеж, и уклонении от уплаты таможенных платежей.