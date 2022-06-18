В Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками

«Злоумышленник вместе со своим знакомым приходил к пенсионерам под предлогом оказания социальной помощи и выдачи продуктовых наборов. Доверчивые пожилые люди беспрепятственно впускали мужчин в жилища. Пока один из правонарушителей отвлекал хозяев на кухне, другой проходил в комнату и похищал денежные средства и ценные вещи. После чего оба скрывались», — говорится в сообщении.