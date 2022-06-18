В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

В Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками

Мослентаиещё 6

Схема краж денег у пенсионеров лжесоцработниками раскрыта подмосковными полицейскими, сообщает «МВД Медиа».

В Подмосковье раскрыта схема краж у пенсионеров лжесоцработниками
Фото: ikolay Gyngazov / Globallookpress.comikolay Gyngazov / Globallookpress.com

«Злоумышленник вместе со своим знакомым приходил к пенсионерам под предлогом оказания социальной помощи и выдачи продуктовых наборов. Доверчивые пожилые люди беспрепятственно впускали мужчин в жилища. Пока один из правонарушителей отвлекал хозяев на кухне, другой проходил в комнату и похищал денежные средства и ценные вещи. После чего оба скрывались», — говорится в сообщении.

Лжесоцработники совершили вместе две кражи в Подмосковье. Общий ущерб составил порядка 1,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

Сообщается, одним из мошенников оказался 40-летний ранее судимый житель Ивановской области. Следствие установило, что он в одиночку совершил еще одно аналогичное преступление на территории Сергиево-Посадского городского округа. Он задержан и заключен под стражу. Его подельник разыскивается.

Ранее приезжие ограбили пенсионерку в Москве. На западе столицы два мигранта, действуя сообща, сорвали сумку с плеча 79-летней женщины, после чего скрылись.

Криминал,Мигранты,Громкие уголовные дела ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители