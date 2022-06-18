В Амазонии нашли останки британского журналиста

Федеральная полиция Бразилии в пятницу подтвердила, что в Амазонии были обнаружены останки британского репортера Дома Филлипса. Заявление правоохранителей цитирует портал G1.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Подтверждение получено на основе судебной одонтологической экспертизы. Продолжается работа по дальнейшей идентификации останков и выяснения причин смерти, а также по установлению обстоятельств преступления и сокрытия тел", - говорится в заявлении.

Репортер Филлипс вместе с опытным экологом и правозащитником Бруну Перейрой перестали выходить на связь 5 июня. В ходе следственных действий были задержаны двое местных жителей, один из которых впоследствии сознался в соучастии в убийстве Филлипса и Перейры и сокрытии трупов в гуще леса. Он также указал место захоронения останков.

Мотивы преступления пока не установлены, однако полиция считает, что оно не носило заказной характер, а убийцы действовали в одиночку, руководствуясь личными причинами. Ранее сообщалось, что этнограф и журналист могли быть убиты за то, что застали и сфотографировали преступников за незаконной ловлей рыбы.