В Амазонии нашли останки британского журналиста

Филлипс на момент исчезновения более 15 лет жил в Бразилии и, помимо британской газеты The Guardian, сотрудничал с The New York Times, Financial Times и The Washington Post. Как сообщили ТАСС в ассоциации иностранной прессы Рио-де-Жанейро, британец отправился в Амазонию с частной поездкой в рамках работы над книгой об этом регионе.