Обвиняемых в групповом изнасиловании в Петербурге иностранцев арестовали

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга арестовал трех иностранцев, которые обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух молодых россиянок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram .

Уточняется, что материалы рассматривались в закрытом режиме. Троим гражданам Узбекистана избрали арест на срок по 1 августа 2022 года.

О преступлении сообщила одна из потерпевших 3 июня. По ее словам, она и ее подруга были изнасилованы на кронштадтской дамбе в Финском заливе. Девушек, одна из которых живет в Санкт-Петербурге, госпитализировали с травмами, ссадинами, ушибами и подозрением на сотрясение мозга.