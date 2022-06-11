Отчим убил своего сына в Краснодаре и инициировал его пропажу

Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения пятилетнего мальчика в Краснодаре, по подозрению в совершении убийства ребенка задержан его отчим. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик пропал в пятницу во время отдыха семьи на берегу реки Кубань, ведутся его поиски. По данному факту следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара незамедлительно организовал доследственную проверки.

"Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с безвестным исчезновением пятилетнего (п."в" ч.2 ст. 105 УК РФ ). В Краснодаре задержан его 28-летний отчим. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 8 июня мужчина вместе с супругой и детьми находился в квартире дома по улице Тюляева. Там между ним и пятилетним сыном супруги возник конфликт, и мужчина нанес удары рукой по голове ребенка, после чего все легли спать. Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни. С целью сокрытия следов совершенного преступления отчим вывез тело ребенка в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя и закопал.