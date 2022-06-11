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12 часов назад

РЕН ТВ: экс-депутата Госдумы Мамонова обнаружили мертвым в Москве

Газета.Ruиещё 9

Экс-депутата Государственной думы от партии ЛДПР Юрия Мамонова нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Экс-депутата Госдумы обнаружили мертвым в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело бывшего народного избранника обнаружили в квартире дома на Садовой-Кудринской улице. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что вероятной причиной смерти Мамонова могла послужить острая сердечная недостаточность.

В настоящий момент официальные подробности обстоятельств смерти Мамонова не приводятся. Также нет сведений, зафиксированы ли следы насильственной смерти на теле бывшего депутата российского парламента. Ему было 64 года.

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Мамонов являлся депутатом ГД РФ с 2000 по 2003 год. Член комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи.

В прошлом году в Свердловской области нашли мертвым ветерана МВД, депутата от КПРФ Валерия Блинова

Криминал,Происшествия,Валерий Блинов,Юрий Мамонов,КПРФ,ЛДПР,ФСБ,Госдума,
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