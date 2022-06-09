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13 минут назад

Многодетного россиянина осудят за педофилию и убийство жены на глазах у дочери

Lenta.ru

В Алтайском крае 34-летний многодетный отец предстанет перед судом за изнасилование дочери и убийство бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

Многодетного россиянина осудят за педофилию и убийство жены на глазах у дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый развелся с супругой, вместе с которой воспитывал пятерых детей. Пока бывшая жена делала ремонт в доме, дети жили вместе с отцом в съемном жилище. Ночью в начале ноября во время конфликта мужчина не менее трех раз ударил бывшую жену поленом по голове. Зная о том, что за происходящим наблюдает 14-летняя дочь, злоумышленник на ее глазах задушил мать, затем сбросил тело в подпол дома, а позже закопал его во дворе.

Пригрозив дочери расправой, он приказал ей молчать и сообщил остальным детям, родственникам и полицейским, что его бывшая жена ушла из дома в неизвестном направлении. Однако правоохранители выяснили, что мужчина пытается их обмануть, после чего задержали его. Позже следователи СКР узнали, что злоумышленник в течение трех лет насиловал дочь; впервые обвиняемый в педофилии надругался над ребенком, когда ему исполнилось десять лет.

В ходе допроса фигурант частично признал вину, сказав, что не убивал женщину на глазах у дочери. При этом от дачи показаний по поводу сексуального насилия в отношении дочери он отказался.

Криминал,Происшествия,Людмила Рязанцева,Следственный комитет,
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