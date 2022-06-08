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10 минут назад

Обвиняемый в изнасиловании ученицы тренер по плаванию пытался покончить с собой

Газета.Ru

Пожилой мужчина, которого обвинили в изнасиловании ученицы, пытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает портал mk.ru.

Обвиняемый в изнасиловании ученицы тренер пытался покончить с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что инцидент произошел во время проведения следственного эксперимента в квартире пенсионера в подмосковном поселке Шаховская. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оказывают ему необходимую помощь.

69-летнего жителя региона задержали 7 июня. Он работал инструктором по плаванию, следователи предъявили ему обвинение в изнасиловании 13-летней подопечной. Они предполагают, что преступление злоумышленник совершил прямо в помещении оздоровительного центра, где работал.

Следствие продолжает выяснять подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве 11-летняя школьница забеременела от сводного брата, полиция организовала проверку.

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