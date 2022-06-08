Раскрыт новый способ обмана клиентов российских банков

— Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. «Специалист» предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера, — рассказал схему в интервью газете «Известия» руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если абонент соглашается, он будет переключен на робота, который просит ввести номер телефона, а затем код, отправленный посредством SMS. После этого происходит списание средств. Отказавшемуся человеку начинают названивать с вопросом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безопасности, или пишут в мессенджеры, используя логотип банка в качестве аватара.