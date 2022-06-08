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1 час назад

В Group-IB рассказали о новом способе обмана клиентов российских банков

Вечерняя Москва

Похищающие средства со счетов граждан аферисты продолжают совершенствовать собственные методы. Как рассказали представители технологической компании Group-IB в среду, 8 июня, в Сети появился новый сценарий обмана клиентов российских банков.

Раскрыт новый способ обмана клиентов российских банков
Фото: vm.ruvm.ru

— Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. «Специалист» предлагает верифицировать телефонный номер в связи с тем, что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера, — рассказал схему в интервью газете «Известия» руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если абонент соглашается, он будет переключен на робота, который просит ввести номер телефона, а затем код, отправленный посредством SMS. После этого происходит списание средств. Отказавшемуся человеку начинают названивать с вопросом, почему он прекратил общение с сотрудником службы безопасности, или пишут в мессенджеры, используя логотип банка в качестве аватара.

Такая атака в мессенджерах с использованием символики финансовых организаций тоже является новинкой на «рынке мошенников», уточнили в компании, специализирующейся на кибербезопасности.

Накануне стало известно, что более миллиона рублей похитили мошенники с карты столичного пенсионера

Криминал,
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