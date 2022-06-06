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1 час назад

Челябинец поставил на колени инспектора ДПС и требовал деньги

Ura.Ru

Житель Чебаркуля Челябинской области Гагик Карамян избежал судимости за то, что одного сотрудника ДПС поставил на колени и грозил ему убийством, а второму угрожал увольнением, вымогая деньги. Информацию подтвердили в Чебаркульском горсуде. Источник URA.RU в силовых структурах поделился подробностями.

Россиянин поставил на колени инспектора ДПС и требовал деньги
Фото: ТАССТАСС

Утром 8 октября 2021 года возле села Кундравы экипаж ДПС остановил ВАЗ-2110 под управлением 33-летнего Карамяна. Автомобиль ранее был снят с учета, состояние водителя вызвало подозрения. Инспекторы сняли с машины номерные знаки, провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. Паров алкоголя тестирование не выявило. Карамяна с его согласия повезли для сдачи экспресс-теста в наркологию Миасса, машину передали его родственнику.

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«На следующий день стало известно, что следов наркотика в моче нет, о чем инспектор сообщил Карамяну. Карамян и не установленные следствием его родные стали регулярно звонить сотруднику и говорить, что водителя опозорили. Карамян потребовал от инспектора деньги, угрожал увольнением, грозил связями с руководством ГИБДД», — рассказал источник.

Инспектор испугался и привез Карамяну домой 70 тысяч рублей. Хозяин потребовал, чтобы перед ним извинился и другой сотрудник, иначе того уволят. Второй инспектор приехал по звонку коллеги. Карамян завел его в гараж, поставил на колени и, угрожая ножом, заставил извиняться перед ним и семьей, потом отправил за деньгами. Сотрудник обо всем рассказал товарищу, тот обратился в правоохранительные органы.

Как сообщил URA.RU консультант суда Антон Зеленин, Карамян обвинялся по ст. 119 УК РФ и ч.1 ст. 163 УК РФ (угроза убийством и вымогательство) и признал вину. Адвокат ходатайствовал о назначении судебного штрафа с прекращением дела, прокурор не возражал, потерпевшие оставили решение на усмотрение суда. Карамяну назначен штраф в 50 тысяч рублей.

«Мы согласны с решением. Наши доводы суд счел убедительными. Грамотная работа защиты привела к благоприятному для доверителя разрешению проблемы», — рассказал адвокат подсудимого Андрей Морозов.

Криминал,Происшествия,Андрей Морозов,ГИБДД,
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