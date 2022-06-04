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19 минут назад

Отпустившие карельского маньяка полицейские избежали наказания

Lenta.ruиещё 1

Городской суд Петрозаводска оправдал троих полицейских, которые в 2018 году упустили будущего маньяка Антона Ипатова, задержанного на тот момент за избиение знакомого. О том, что они избежали наказание, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Отпустившие карельского маньяка полицейские избежали наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ипатов совершил два убийства девушек в Петрозаводске и напал на малолетнюю девочку, она выжила. В ходе расследования его дела установлено, что незадолго до убийств он попадал в поле зрения полиции, однако его деятельность не была пресечена.

В отношении полицейских возбудили дело о халатности, однако в ходе рассмотрения материалов дела суд не нашел оснований для привлечения их к ответственности. Всех троих оправдали, они получили право на реабилитацию. Они также могут претендовать на возмещение вреда, вызванного возбуждением в отношении них уголовных дел.

Ипатов был задержан осенью 2018 года, к тому моменту он имел шесть судимостей. 16 сентября мужчина избил и ударил ножом в грудь знакомую, затем запер ее у себя в комнате общежития. Девушке удалось сбежать через сутки. Находясь в больнице, она сообщила полиции все подробности и дала номер телефона Ипатова, но его не стали задерживать. 20 сентября Ипатов несколькими ударами ножа убил студентку медицинского колледжа, а затем в парке в центре Петрозаводска набросился на другую женщину и тоже зарезал ее. Только после этих случаев карельский маньяк был задержан.

3 декабря 2019 года Верховный суд Карелии приговорил Ипатова к пожизненному сроку. Судья согласился, что Ипатов убивал своих жертв из хулиганских побуждений, без объективных мотивов. Маньяка признали вменяемым. Еще одним отягчающим обстоятельством оказалось то, что в момент совершения преступлений Ипатов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал,Происшествия,Антон Ипатов,
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