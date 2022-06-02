Мастера по настройке интернета нашли убитым на чердаке дома в Подмосковье

В подмосковном городе Химки на чердаке жилого дома нашли убитым мастера по настройке интернета, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 31 января мужчина приехал в одну из квартир на Молодежной улице по вызову о неисправности интернета. После осмотра оборудования мастер отправился на чердак, через 10 минут подключение к сети восстановились. Жильцы не увидели ничего подозрительного в том, что мужчина не вернулся к ним после устранения неполадок.