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2 июня

Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу

Lenta.ruиещё 5

Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Центральный районный суд Читы вынес приговор местному жителю и гражданину Азербайджана за попытку провернуть незаконную сделку по продаже 23 слитков чистого золота стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчин признали виновными по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») и осудили каждого на полтора года условно с выплатой штрафа в 100 тысяч рублей. Золото изъято в доход государства.

Суд установил, что в конце 2021 года иностранец, проживающий в Чите, договорился с жителем Калганского района о приобретении золота неизвестного происхождения, которое он нашел в доме отца после его смерти. Забайкалец изготовил из драгметалла весом 2,5 килограмма 23 слитка. Однако его и покупателя задержали силовики с поличным.

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