Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу

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Центральный районный суд Читы вынес приговор местному жителю и гражданину Азербайджана за попытку провернуть незаконную сделку по продаже 23 слитков чистого золота стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчин признали виновными по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») и осудили каждого на полтора года условно с выплатой штрафа в 100 тысяч рублей. Золото изъято в доход государства.