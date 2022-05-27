В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
8 минут назад

Расследование дела хакеров REvil в России зашло в тупик в связи с отказом США

Lenta.ru

Власти США отказались от сотрудничества с Россией в международном расследовании уголовного дела в отношении предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которых задержали сотрудники ФСБ по наводке американских спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследование дела хакеров REvil в России зашло в тупик в связи с отказом США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расследование, которым занимается Следственный департамент МВД России, зашло в тупик — в «уголовном деле REvil» до сих пор нет потерпевших и не установлена сумма ущерба. Следствие фактически стоит на месте, заявил адвокат Игорь Вагин. Например, фигуранта Дмитрия Коротаева, находящегося в СИЗО, ни разу не допросили за четыре месяца ареста.

Кроме того, восьмерым предполагаемым участникам хакерской группировки предъявлено обвинение лишь в незаконном обороте электронных средств для неправомерного перевода денег. Эксперты выяснили, что жертвами хищения могли стать двое граждан США мексиканского происхождения, но их так и не нашли, также не установлена украденная у них сумма.

Адвокаты намерены просить следствие об освобождении фигурантов дела, они также направили обращение в Совет безопасности России. Замглавы организации Олег Храмов заявлял «Российской газете», что партнеры из Совета национальной безопасности США не выполнили свою часть договора — «так и не прислали обещанные дополнительные доказательства» причастности задержанных к преступлениям и даже «не подтвердили ущерб от вымогательства».

В ФСБ заявили о попытках националистов попасть в Россию под видом беженцев

В январе ФСБ задержала в рамках сотрудничества с американскими коллегами «главного хакера» — ресторатора из Санкт-Петербурга Даниила Пузыревского и «всю банду киберпреступников». В результате 26 обысков у фигурантов дела изъято 300 миллионов рублей, почти один миллион долларов и более одного миллиона евро, а также флэш-накопитель с примерно 20 биткоинами.

Криминал,Происшествия,Игорь Вагин,МВД России,Коммерсант,ФСБ,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители