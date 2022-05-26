Обвиняемых в групповом изнасиловании российской школьницы выпустили из СИЗО

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах смены меры пресечения с ареста на запрет определенных действий двум обвиняемым по делу о групповом изнасиловании 15-летней школьницы в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В среду, 25 мая, Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил заменить меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий двум фигурантам уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней – 40-летнему заведующему отделением областного онкодиспансера Ивану Собачеву и его знакомой Оксане Гортинской, их выпустили из СИЗО.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить, почему фигурантам дела была изменена мера пресечения, а также представить доклад о ходе расследования.

Еще одному обвиняемому, 54-летнему генерал-майору Вооруженных сил России в отставке Рамилю Гилязову арест продлен до 26 августа. Все трое также обвиняются в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств и насильственных действиях сексуального характера.