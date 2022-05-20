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Тревор Рид рассказал журналистам об условиях своего содержания в камере психиатрического отделения Бутырского СИЗО.

«В камере семь человек, похожих на зомби. Четверо отбывают срок за убийства или изнасилования. Вместо туалета – обгаженная дыра в бетонном полу. На стенах – пятна крови, оставшиеся от совершенных здесь суицидов. Никто их не смывает», - цитирует telegram-канал «Агентство. Новости» выдержку из интервью американца CNN (полностью оно выйдет в эфир в воскресенье 22 мая).

28-летний студент из Техасса Тревор Рауди Рид приехал в Москву летом 2029 года навестить свою девушку. В августе того же года он был задержан.

Как следует из материалов дела, Рид в пьяном виде скандалил на улице с двумя женщинами, а после задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции. За это Головинский суд Москвы осудил американца на 9 лет колонии с выплатой 100 тыс рублей в качестве возмещения морального вреда полицейским. Рид вину не признал, от выплаты штрафа отказался, а вскоре после объявления приговора объявил голодовку.

Официальные власти США назвали приговор «насмешкой над правосудием», а семья Рида выступила с заявлением, что дело сфабриковано. Мотивом столь жесткого приговора мог послужить тот факт, что Рид некоторое время служил в морской пехоте и состоял в президентской охране при администрации Барака Обамы.