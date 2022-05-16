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15 минут назад

Устроившему массовое убийство в Пермском университете продлили арест

Lenta.ruиещё 2

Дзержинский районный суд Перми продлил срок ареста 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, совершившему вооруженное нападение на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) в сентябре 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Устроившему массовое убийство в Пермском университете продлили арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на три месяца до 20 августа по ходатайству следователя. Он мотивировал такую необходимость тем, что нужно дополнительное время для предъявления обвинения в окончательном виде и ознакомления фигуранта с материалами 102 томов дела. За время следствия было проведено 200 экспертиз, допрошена тысяча свидетелей. В настоящее время следствие завершено.

Бекмансуров напал с оружием на учащихся и сотрудников Пермского университета в сентябре 2021 года. В результате устроенной им стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Бекмансурова серьезно ранили при задержании — он впал в кому, ему ампутировали ногу, через некоторое время он пришел в себя и был арестован.

Криминал,Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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