Суд приговорил экс-офицера ФСБ к 13 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии за передачу секретных сведений иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Второго западного окружного военного суда ТАСС подтвердили факт приговора Казакову.
"Суд признал виновным Казакова Д. В. по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к 13 годам колонии строго режима со штрафом 300 тыс. рублей", - сказали в суде, отметив, что оглашение приговора состоялось 28 апреля.
В суде уточнили, что дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные сведения.