Суд приговорил экс-офицера ФСБ к 13 годам колонии

"Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ", - сказал собеседник агентства.