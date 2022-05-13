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1 час назад

Суд приговорил экс-офицера ФСБ к 13 годам колонии за работу на иностранную разведку

ТАССиещё 1

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии за передачу секретных сведений иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

Суд приговорил экс-офицера ФСБ к 13 годам колонии
Фото: ТАССТАСС

"Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Казакова Д. В. к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке за вознаграждение, чем нанес существенный ущерб интересам РФ", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Второго западного окружного военного суда ТАСС подтвердили факт приговора Казакову.

"Суд признал виновным Казакова Д. В. по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к 13 годам колонии строго режима со штрафом 300 тыс. рублей", - сказали в суде, отметив, что оглашение приговора состоялось 28 апреля.

В суде уточнили, что дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные сведения.

Криминал,Происшествия,Дмитрий Казаков,ФСБ,
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