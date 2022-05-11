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1 час назад

Массовая драка с убийством в Подмосковье попала на видео

Мослента

Массовая драка с убийством произошла 9 мая возле кафе в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья, сообщили сегодня «Мосленте» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — сказал представитель пресс-службе МВД.

Тем временем Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео с места преступления.

На кадрах видно, как несколько мужчин начали конфликт у заведения «Султан». Потасовка перешла в драку с применением оружия. В результате одного из участников застрелили.

На теле убитого были зафиксированы ранения груди, живота и бедер. От полученных ранений он скончался на месте. По данным канала, это ранее судимый за грабеж и сбыт наркотиков уроженец Махачкалы.

Ранее массовая драка около ЖК «Испанские кварталы» в Новой Москве попала на видео.

Криминал,Происшествия,Видео,МВД России,
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