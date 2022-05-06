Японцы сталкиваются с обманом, связанном с украинцами

В Японии мошенники стали применять новую схему обмана жителей страны, спекулируя на ситуации вокруг Украины, сообщает газета Asahi.
Аферисты вытягивают деньги из доверчивых японцев с помощью телефонных звонков. Так, злоумышленники представляются попавшими в беду родственниками или сообщают о «недоплаченной пенсии» или «вычете на траты на медуслуги».
«Теперь появилась и проблема мошенничества под видом сбора средств на помощь Украине», — пишет издание.
Отмечается, что в последние годы активность аферистов в Японии снижалась, но теперь они вновь активизировались.
Так, за 2021 год в стране было зафиксировано более 14 тысяч случаев мошенничества, что на 6,7 процента больше, чем в 2020 году. Доход злоумышленников оценивается в 27,8 миллиарда иен (около 13,9 миллиарда рублей). Сегодня мошенничество набирает еще больше оборотов.
Уточняется, что жертвами обмана в основном становятся пожилые люди.
Ранее гендиректор DeviceLock Юрий Томашко сообщил, что слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что беседа ведется с телефонным мошенником. Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно.