Россиянин во время ссоры ударил заказчицу ножом и задушил ее шнуром

По данным следствия, 9 февраля этого года обвиняемый находился в квартире, расположенной в одном из домов на улице Матросова, и обсуждал с заказчицей вопросы, связанные с проведением ремонта в помещении. Когда женщина отказалась от дальнейшего сотрудничества, фигурант разозлился, схватил нож и не менее трех раз ударил ее в область жизненно важных органов. Однако потерпевшая от этого не умерла и продолжила сопротивляться, после чего злоумышленник схватил шнур и задушил ее.