Первые кадры обмена Константина Ярошенко на Тревора Рида

Телеканал «Звезда» публикует видео процесса обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида . Россиянину помогают погрузиться в самолет в аэропорту Турции . Ярошенко и Рид, сопровождаемые охраной, проходят мимо друг друга и садятся в разные самолеты.

После того как Ярошенко зашел в самолет, можно увидеть следы от наручников на его руках и ногах. На борту самолета медики проводят осмотр. Россиянин жалуется на плохое самочувствие и рассказывает о том, что его транспортировали закованным в цепи.