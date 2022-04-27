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18 часов назад

Первые кадры обмена Константина Ярошенко на Тревора Рида

ТК «Звезда»иещё 4

Первые кадры обмена Константина Ярошенко на Тревора Рида
Фото: ТАССТАСС

Телеканал «Звезда» публикует видео процесса обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Россиянину помогают погрузиться в самолет в аэропорту Турции. Ярошенко и Рид, сопровождаемые охраной, проходят мимо друг друга и садятся в разные самолеты.

После того как Ярошенко зашел в самолет, можно увидеть следы от наручников на его руках и ногах. На борту самолета медики проводят осмотр. Россиянин жалуется на плохое самочувствие и рассказывает о том, что его транспортировали закованным в цепи.

Ранее в российском МИД сообщили об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко. Российского летчика арестовали в Либерии в 2010 году. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позднее мужчину депортировали в США, а в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам тюрьмы.

Криминал,Тревор Рид,Константин Ярошенко,МИД России,
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