В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
18 часов назад

Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными

Национальная Служба Новостейиещё 10

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в среду, комментируя состоявшийся обмен россиянина Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, сообщил, что администрация президента Джо Байдена продолжит работу с Россией по обмену заключенными, передаёт ТАСС. «Это хороший день для Соединенных Штатов. Это также свидетельствует о приверженности президента Байдена и его администрации делать всё, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить освобождение удерживаемых в заложниках или несправедливо задержанных американцев по всему миру», - рассказал он в эфире телеканала CNN. Посольство РФ ответило на требование освободить американского шпиона Прайс также заявил, что Вашингтон ведет ежедневную работу по делам осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана и задержанной в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков американки Бритни Грайнер. Ранее МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко.

Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Криминал,Тревор Рид,Пол Уилан,Нед Прайс,Константин Ярошенко,Джозеф Байден,МИД России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители