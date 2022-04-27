Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в среду, комментируя состоявшийся обмен россиянина Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, сообщил, что администрация президента Джо Байдена продолжит работу с Россией по обмену заключенными, передаёт ТАСС. «Это хороший день для Соединенных Штатов. Это также свидетельствует о приверженности президента Байдена и его администрации делать всё, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить освобождение удерживаемых в заложниках или несправедливо задержанных американцев по всему миру», - рассказал он в эфире телеканала CNN. Посольство РФ ответило на требование освободить американского шпиона Прайс также заявил, что Вашингтон ведет ежедневную работу по делам осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана и задержанной в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков американки Бритни Грайнер. Ранее МИД РФ объявил об обмене студента Рида на летчика Ярошенко.