Россия обменяла летчика Ярошенко на осужденного американского студента

Константин Ярошенко по весьма сомнительному с точки зрения непредвзятости решению американской Фемиды провел в заокеанской неволе 12 лет

Фото: Российская Газета Российская Газета

Константин Ярошенко стал жертвой операции американских спецслужб и провел в тюрьме почти 12 лет. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

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Напомним, что ростовчанина Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в африканской Либерии в ходе организованной управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) подставной операции. Впоследствии Ярошенко был обвинен в сговоре о контрабанде наркотиков из Латинской Америки в Африку для их последующей переправки в Штаты. Экстрадиция насильно вывезенного в США гражданина России напоминала похищение человека, поскольку ни российские официальные лица, ни родственники Ярошенко не были извещены об аресте. Впоследствии госдепартамент США объяснил, почему были нарушены двусторонние соглашения с Россией, - по версии американцев, факс с информацией о задержании российского гражданина был якобы случайно направлен по неверному адресу.

В нью-йоркском суде Ярошенко своей вины не признал, не пошел на сделку со следствием и заявил о том, что не собирался перевозить приписываемые ему четыре тонны кокаина из Латинской Америки в Африку с последующей переправкой в США. Как рассказывала корреспонденту "РГ" супруга ростовчанина Виктория Ярошенко, "на самом деле ему предложили купить самолет Ан-12, который можно было отремонтировать". "Константин откликнулся на объявление о продаже самолета. Однако продавцы сумму обсуждать не стали, а стали туманно обсуждать, как и на каких рейсах использовать этот самолет. Костя согласился поработать, так как у него не было денег. Он хотел взять кредит в банке, и предложенный ему вариант - начать сразу эксплуатировать этот самолет - его устроил. Вот так его втянули в эту историю", - поясняла жена летчика.

Как итог несговорчивости с американским следствием и за отказ признать вину и дать показания на других россиян Ярошенко получил жесточайший тюремный приговор. Правда, в практическую плоскость вопрос о возможной экстрадиции летчика на Родину для отбытия наказания был поставлен уже вскоре после завершения над ним судебного процесса и полного исчерпания юридических возможностей по дальнейшей защите его прав. Причины для этого были более чем веские - в американской тюрьме наш соотечественник испытывал серьезнейшие проблемы со здоровьем.

Надо отметить, что формально механизм об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Москвой и Вашингтоном имеется - соответствующее соглашение было подписано сторонами еще в 1999 году и после процедуры ратификации вступило в силу в конце 2002 года. Другое дело, что любые попытки России поднять вопрос о сотрудничестве в рамках этого международного договора по делу Константина Ярошенко, Виктора Бута, Романа Селезнева и других осужденных в США наших соотечественников американцы неизменно игнорировали.

Оперативники доставили американца Тревора Рида во Внуково, откуда его перевезли в Турцию, где и состоялся обмен. Фото: vesti.ru

Только после того, как уже в российских пенитенциарных заведениях оказалось определенное количество американских граждан, в Белом доме наконец-то начали шевелиться. Впервые это проявилось во время прошлогоднего саммита президентов РФ и США в Швейцарии, когда Джозеф Байден инициативно поднял вопрос об освобождении американцев, которые находятся в заключении в России. Прежде всего, Байден имел в виду Пола Уилана (по данным российских властей, он является кадровым сотрудником спецслужб США, который был пойман с поличным во время шпионской операции и осужден за шпионаж) и уже во вторую очередь Тревора Рида. Последний же американец ничего выдающегося из себя не представляет и, судя по материалам уголовного дела, является обычным дебоширом и пьяницей. В частности, в августе 2019 года этот техасец напал на российских стражей порядка, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе в Москве. За что в 2020 году по решению столичного суда Рид получил 9 лет тюрьмы.