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8 часов назад

ФСБ предотвратила теракт на транспортном объекте в Ставрополье

Газета.Ruиещё 11

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае, который готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации ведомства, деятельность сторонника запрещенной организации была вскрыта и пресечена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий. По информации правоохранителей, злоумышленник планировал теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона по указанию зарубежных эмиссаров, но был задержан в ходе к подготовки к его реализации. В ФСБ отметили, что у мужчины были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства. "В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания по обстоятельствам инкриминируемых преступлений", - добавили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ранее ФСБ сообщала о задержании диверсантов, готовящих теракт против гуманитарного российского конвоя.

ФСБ предотвратила теракт на транспортном объекте в Ставрополье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Криминал,ФСБ,Исламское государство,
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