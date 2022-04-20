Полиция пресекла поставку более 1 кг марихуаны в Московский регион из США

МОСКВА , 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России и ФТС перекрыли канал контрабандной поставки наркотиков из США , подозреваемый задержан с поддельным паспортом и 1 кг марихуаны. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

"Полицейскими была получена информация о контрабандном канале поставок наркотических средств из США на территорию Московского региона авиационным транспортом под видом международных почтовых отправлений. Сотрудниками полиции и таможни при силовой поддержке СОБР Центральной оперативной таможни задержан мужчина, который получил посылку, предъявив поддельный паспорт. В ней обнаружены три свертка с марихуаной общим весом более килограмма", - сказала она.