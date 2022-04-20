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3 часа назад

МВД и таможенники перекрыли канал контрабандной поставки наркотиков из США

ТАССиещё 5

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России и ФТС перекрыли канал контрабандной поставки наркотиков из США, подозреваемый задержан с поддельным паспортом и 1 кг марихуаны. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция пресекла поставку более 1 кг марихуаны в Московский регион из США
Фото: ТАССТАСС

"Полицейскими была получена информация о контрабандном канале поставок наркотических средств из США на территорию Московского региона авиационным транспортом под видом международных почтовых отправлений. Сотрудниками полиции и таможни при силовой поддержке СОБР Центральной оперативной таможни задержан мужчина, который получил посылку, предъявив поддельный паспорт. В ней обнаружены три свертка с марихуаной общим весом более килограмма", - сказала она.

Волк добавила, что решается вопрос о передаче по подследственности в следственное управление УТ МВД России по Центральному федеральному округу уголовного дела, которое было возбуждено Центральной оперативной таможней по ч. 3. ст. 229.1 УК РФ. Подозреваемый арестован.

Криминал,Ирина Волк,МВД России,
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