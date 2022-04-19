Раскрыты детали убийства семьи бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» Владислава Аваева. Первым на место гибели приехал его личный водитель. Об этом пишет РБК.

Убийство произошло в квартире на первом этаже жилого дома на Университетском проспекте. Первым тревогу поднял личный водитель Аваева. Он не смог связаться с ним по телефону и приехал домой. Однако и там ему никто не ответил, тогда мужчина связался со старшей дочерью Елены Аваевой, у которой были ключи от квартиры.

Как уточняется, квартира была закрыта изнутри. В одной из комнат были обнаружены тела 50-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены Аваевой и их 13-летней дочери Марии Аваевой. У всех погибших на теле были огнестрельные раны. Стали ли они причиной смерти, предстоит установить.

По предварительной версии, мотивом убийства стал конфликт Владислава Аваева с женой. Предполагается, что мужчина сначала убил супругу и дочь, после чего покончил с собой. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие опрашивают соседей и изучают записи с камер наружного наблюдения.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве малолетнего ребенка и беременной женщины по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Известно, что Аваев владел 13 единицами гражданского оружия, «в том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения».