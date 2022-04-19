В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты детали гибели бывшего топ-менеджера Газпромбанка и его семьи

Lenta.ru

Первым на место гибели семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка Владислава Аваева прибыл его личный водитель. Об этом стало известно следователям, сообщает РБК.

Как рассказал изданию источник в полиции, в понедельник, 18 апреля, в 14:30 в дежурную часть по району Раменки поступило сообщение об убийстве в квартире жилого дома на Университетском проспекте. Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат трехкомнатной квартиры тела трех человек: 50-летнего Владислава Аваева, 47-летней Елены Аваевой и 13-летней Марии Аваевой. У погибших на теле заметили огнестрельные ранения, однако предстоит установить, стали ли они причиной смерти.

Назван мотив убийства семьи банкира Аваева

Личный водитель Аваева рассказал, что не смог связаться с шефом по телефону и приехал к нему домой. Когда ему никто не открыл, он позвонил старшей дочери Аваева и попросил ее приехать — у девушки были свои ключи от квартиры матери. Источник уточнил, что дверь оказалась заперта изнутри.

В настоящий момент, по сведениям издания, рассматриваются несколько версии произошедшего. Приоритетная — мужчина убил семью, после чего покончил с собой.

Криминал,Происшествия,Видео,Владислав Аваев,Газпромбанк,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители