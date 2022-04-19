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1 час назад

МК: мотивом убийства семьи банкира Аваева мог стать конфликт из-за дочери

Газета.Ruиещё 1

Следственный Комитет РФ расследует убийство на западе Москвы, где в квартире были найдены тела трех членов одной семьи с огнестрельными ранениями. Предположительно, это бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его жена и 13-летняя дочь, пишет mk.ru.

По версии следствия, мужчина сначала застрелил супругу и дочь, а затем покончил с собой.

По версии СМИ, причиной убийства могли быть ревность и конфликт Аваева с супругой из-за дочери. Официального подтверждения этой версии нет.

Несколько СМИ выдвинули версию, что якобы Аваев узнал об измене супруги и расправился с ней, а затем с дочерью, как со свидетельницей преступления. Отмечается, на развод из супругов никто не подавал, предметом разбирательств в суде было именно право опеки над ребенком. При этом иск жены Аваева в декабре 2021 был отозван из суда.

По информации РТ, в 2014 году Аваев ссылался на диагноз дочери в судебном процессе об улучшении жилищных условий. Тогда он судился с Управлением делами президента.

У расстрелявшего семью банкира нашли целый арсенал

Ранее он там трудился замначальника департамента. Аваева не устраивала площадь квартиры в 109,4 кв. м, которую ему предоставил работодатель на условиях соцнайма. Мужчина, указывая на инвалидность дочери, требовал более просторное жилье. Суд в этом иске ему отказал.

Аваев работал в Государственной думе РФ и Управлении делами президента. Позже он занялся бизнесом. Занимал пост вице-президента Газпромбанка, информация об этом обрывочна и подтверждается лишь косвенно, пишет МК. Также бывший госслужащий возглавлял компанию "РТ-карбон", а позже получил в собственность пакет акций компании "ООО Карбоникс", но организация оказалась на грани банкротства.

Ранее сообщалось, что тела трех человек были обнаружены в квартире на Университетском проспекте, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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