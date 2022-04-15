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34 минуты назад

В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы

Мослента

Мужчину, который почти четыре года насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы, задержали в столице, сообщает сегодня, 15 апреля, официальный Telegram Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В Москве мужчина годами насиловал малолетнюю дочку сожительницы
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Канал со ссылкой на данные следствия сообщает, что мужчина насиловал малолетнюю девочку и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера с ноября 2018 по апрель 2022 года. Все это происходило в квартире жилого дома в Ново-Переделкине.

В итоге запуганный угрозами применения силы ребенок все-таки решился рассказать об этом взрослым, которые и обратились в правоохранительные органы. Насильника почти сразу задержали.

«В кратчайшие сроки был задержан сожитель матери 1985 года рождения, с ним проведены следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нападении педофила на школьницу в Подмосковье.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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