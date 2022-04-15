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15 апреля

В полиции наказали сотрудницу, с которой Моргенштерн требовал 666 рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 8

«Участковая оперуполномоченная должна была закрыть дело, так как проверка показала отсутствие признаков нарушения», – объяснил адвокат артиста Сергей Жорин. Сотрудница не закрыло дело и поплатилась за это: Моргенштерн хочет взыскать с девушки моральный вред в размере 666 рублей. Жалоба также поступила и на майора полиции, который предоставил экспертизу о татуировке каннабиса на груди артиста. По сообщениям ТАСС, прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ сотрудница привлечена к ответственности. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на Моргенштерна снова завели дело. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

В полиции наказали сотрудницу, с которой Моргенштерн требовал 666 рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Криминал,Сергей Жорин,
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