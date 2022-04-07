МОСКВА , 7 апреля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе ВСУ в связи с нарушением правил ведения войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудников Росгвардии ", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся сведениям, представителями Грузинского легиона в составе ВСУ совершались противоправные деяния в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ. Кроме того, Мамулашвили сделал публичные заявления о намерениях в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России. "Указанные действия прямо противоречат положениям Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В связи с этим А. И. Бастрыкин поручил следователям установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности", - заключили в СК.