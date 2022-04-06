Стало известно о поджоге виллы Соловьева в Италии

В итальянском городе Комо неизвестные попытались поджечь виллу российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщают итальянские газеты.

Инцидент произошел утром 6 апреля, в среду, прибывшие на место пожарные потушили возгорание, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

При поджоге неизвестные использовали покрышки. От действий злоумышленников также пострадал другой дом Соловьева на Комо. На стенах дома оставили некие надписи.

Карабинеры начали расследование, изъяты материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранительные органы связались с самим Соловьевым.

По заявлениям газеты, Соловьев владеет тремя объектами в этом итальянском городе, они оцениваются в 8 млн евро.

В марте финансовая гвардия Италии наложила на виллу в коммуне Менаджио на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС.