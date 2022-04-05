В Чечне 14-летнюю девочку заподозрили в убийстве брата

В Чечне была задержана 14-летняя девочка, которую подозревают в убийстве своего 17-летнего брата. Об этом сообщает региональное управление СК России. По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.
Тело мальчика с огнестрельным ранением в голову нашли 3 апреля около частного дома в Байсангуровском районе Грозного. По данным следствия, выстрел, предположительно, был сделан из охотничьего ружья.
В настоящее время следствие устанавливает мотивы и обстоятельства произошедшего, был назначен ряд судебных экспертиз.
Ранее в феврале была арестована 14-летняя девочка, которую подозревают в причастности к убийству троих членов ее семьи в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. Она призналась, что подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним, а за сестрой она не хотела ухаживать. Для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных.
По данным Mash, на теле 38-летнего отчима нашли около 24 ножевых ранений, у 35-летней матери и 10-летней дочери — по 7. После убийства девочка взяла с собой шестилетнего брата и постучалась к соседям. Им она рассказала историю про незнакомого бородатого мужчину, который якобы ворвался в дом и убил ее родных.