Россиянин напал на своих обидчиков у подъезда и зарезал одного из них

По данным следствия, 31 марта злоумышленник заметил двух мужчин, на которых у него были давние обиды, возле подъезда одного из домов в городе Братск. Он напал на своих обидчиков и нанес им множество ударов ножом в грудь. В итоге ему удалось зарезать одну из своих жертв, второму, несмотря на тяжелое ранение сердца, врачи смогли спасти жизнь.