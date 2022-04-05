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1 час назад

Россиянин напал на своих обидчиков у подъезда и зарезал одного из них

Lenta.ru

В Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 43-летний россиянин. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин напал на своих обидчиков у подъезда и зарезал одного из них
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 31 марта злоумышленник заметил двух мужчин, на которых у него были давние обиды, возле подъезда одного из домов в городе Братск. Он напал на своих обидчиков и нанес им множество ударов ножом в грудь. В итоге ему удалось зарезать одну из своих жертв, второму, несмотря на тяжелое ранение сердца, врачи смогли спасти жизнь.

В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемый был задержан. СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован.

29 марта сообщалось, что в Магадане суд арестовал 59-летнего россиянина, зарезавшего друга.

Криминал,Происшествия,Следственный комитет,
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