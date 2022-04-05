В Подмосковье раскрыли дело об убийстве восьмилетней давности

Дело об убийстве восьмилетней давности раскрыто в Подмосковье . Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по области Ольгу Врадий .

Как рассказала Врадий, тело мужчины с ножевым ранением груди было найдено возле дома на Нижегородской улице в городе Жуковский в ноябре 2013 года. Оперативно установить злоумышленника следователям тогда не удалось. Однако впоследствии выяснилось, что потожировые следы на орудии преступления принадлежат 33-летнему гражданину, ранее проходившему по данному делу в качестве свидетеля. После предъявления ему собранных доказательств мужчина написал явку с повинной.