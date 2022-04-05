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41 минуту назад

В Подмосковье раскрыли дело об убийстве восьмилетней давности

Мослента

Дело об убийстве восьмилетней давности раскрыто в Подмосковье. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

В Подмосковье раскрыли дело об убийстве восьмилетней давности
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Как рассказала Врадий, тело мужчины с ножевым ранением груди было найдено возле дома на Нижегородской улице в городе Жуковский в ноябре 2013 года. Оперативно установить злоумышленника следователям тогда не удалось. Однако впоследствии выяснилось, что потожировые следы на орудии преступления принадлежат 33-летнему гражданину, ранее проходившему по данному делу в качестве свидетеля. После предъявления ему собранных доказательств мужчина написал явку с повинной.

«Было установлено, что 11 ноября 2013 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — сообщила агентству Врадий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее дело об убийстве с поджогом квартиры в Москве раскрыли спустя 17 лет.

Криминал,Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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