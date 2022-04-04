Экс-глава Чегема в КБР подозревается в незаконной продаже земли

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарской Республике в отношении бывшего главы администрации города Чегем. Его подозревают в незаконной продаже земельного участка во время работы в качестве главы, сообщили ТАСС в УФСБ РФ по КБР в понедельник.