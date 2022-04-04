Экс-глава Чегема в КБР подозревается в незаконной продаже земли

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарской Республике в отношении бывшего главы администрации города Чегем. Его подозревают в незаконной продаже земельного участка во время работы в качестве главы, сообщили ТАСС в УФСБ РФ по КБР в понедельник.
"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим главой администрации городского поселения Чегем. Установлено, что подозреваемый в период работы из корыстной заинтересованности вопреки интересам муниципальной службы осуществил незаконную продажу земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 36 405 кв. м", - говорится в сообщении.
В отношении бывшего главы администрации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления - лишение свободы на срок до четырех лет.