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17 часов назад

Экс-глава Чегема в КБР подозревается в незаконной продаже земли

ТАССиещё 1

Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарской Республике в отношении бывшего главы администрации города Чегем. Его подозревают в незаконной продаже земельного участка во время работы в качестве главы, сообщили ТАСС в УФСБ РФ по КБР в понедельник.

Экс-глава Чегема в КБР подозревается в незаконной продаже земли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим главой администрации городского поселения Чегем. Установлено, что подозреваемый в период работы из корыстной заинтересованности вопреки интересам муниципальной службы осуществил незаконную продажу земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 36 405 кв. м", - говорится в сообщении.

В отношении бывшего главы администрации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления - лишение свободы на срок до четырех лет.

Криминал,Громкие уголовные дела ,ФСБ,
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