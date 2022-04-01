Россиянин похитил и убил друга в Таиланде

В Приморье следователи предъявили окончательное обвинение жителю Владивостока Александру Новичкову за убийство и изнасилование, совершенные в Таиланде в 2014 году. Мужчина пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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По версии следствия, Новичков совершил преступление вместе со знакомым Андреем Забелиным. На острове Пхукет в марте 2014 года они заманили друга-бизнесмена на виллу, якобы предназначенную для сдачи в аренду. Там на заложника надели цепь и наручники и стали систематически избивать, вымогая у него 100 тысяч долларов.

Позже похитители привезли на виллу подругу бизнесмена, которую также приковали к кровати цепью. Преступники вынудили пленника перевести требуемые деньги на счет его подруги, она их сняла и отдала им. Несмотря на выкуп, заложников не отпустили. Новичков во время очередного избиения убил бизнесмена. Его тело сообщники выбросили в джунглях.

Подругу убитого обвиняемый перевозил по различным отелям острова, затем изнасиловал и оставил в одной из гостиниц.

В ходе проведения розыскных мероприятий на Пхукете местные правоохранительные органы обнаружили тело убитого бизнесмена и отправили в Россию.