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13 минут назад

Россиянин поджег пункт полиции ради уничтожения материалов уголовного дела

Lenta.ruиещё 4

В Краснодарском крае задержан 31-летний россиянин, подозреваемый в поджоге полицейского участка. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает «МВД Медиа».

Россиянин поджег пункт полиции ради уничтожения материалов уголовного дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным полиции, ранее судимый мужчина пробрался в помещение и вылил на пол горючую жидкость, с помощью которой устроил поджог. После устроенной диверсии злоумышленник скрылся. Однако полицейские успели своевременно ликвидировать возгорание, а позже задержать злоумышленника.

Он пояснил, что хотел таким образом уничтожить служебную документацию, связанную с возбужденным в отношении него уголовным делом. Задержанный был отправлен в СИЗО.

24 марта сообщалось, что в Новосибирске мужчина напал с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы.

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