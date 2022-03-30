В Архангельской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка

По словам Волк, вечером 18 марта мужчина в медицинской маске и в очках пришел в отделение банка в центре Архангельска. В кассе он передал сотруднику записку с угрозой взрыва и требованием выдать 20 млн рублей. При этом на стойку он поставил пакет с предметом, похожим на контуры самодельного взрывного устройства. Действуя по инструкции, кассир нажал кнопку сигнала тревоги. Злоумышленник, увидев действия сотрудника, понял, что работник банка не торопится выполнять его требования, покинул помещение и скрылся до прибытия охранников и полицейских. Правоохранители эвакуировали из отделения банка посетителей и сотрудников. Взрывотехником и кинологом со служебно-разыскной собакой обследованы оставленный пакет, помещение и прилегающая территория. Опасных предметов и материалов обнаружено не было.