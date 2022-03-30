В Архангельской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка

ТАСС, 30 марта. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пришел в отделение банка в центре Архангельска с муляжом взрывчатки и пытался похитить 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области в городе Каргополе задержан местный житель. 45-летний разнорабочий подозревается в разбойном нападении на офис кредитно-финансовой организации", - сказала она.
По словам Волк, вечером 18 марта мужчина в медицинской маске и в очках пришел в отделение банка в центре Архангельска. В кассе он передал сотруднику записку с угрозой взрыва и требованием выдать 20 млн рублей. При этом на стойку он поставил пакет с предметом, похожим на контуры самодельного взрывного устройства. Действуя по инструкции, кассир нажал кнопку сигнала тревоги. Злоумышленник, увидев действия сотрудника, понял, что работник банка не торопится выполнять его требования, покинул помещение и скрылся до прибытия охранников и полицейских. Правоохранители эвакуировали из отделения банка посетителей и сотрудников. Взрывотехником и кинологом со служебно-разыскной собакой обследованы оставленный пакет, помещение и прилегающая территория. Опасных предметов и материалов обнаружено не было.
"Следственно-оперативной группой полиции были тщательно изучены записи камер видеонаблюдения. На месте происшествия найдены важные улики, позволившие в короткие сроки идентифицировать подозреваемого и задержать его. Предварительно установлено, что использованный во время разбоя муляж взрывного устройства он заказал в интернете", - добавила представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ, подозреваемый арестован.