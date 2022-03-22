Раскрыт способ распознать телефонных мошенников

«Можно попробовать перезвонить на тот номер, с которого вы получили звонок. Некоторое время назад возможность для мошенников звонить с оригинальных телефонов банковских организаций практически исчезла, потому что были введены механизмы защиты. Сегодня чаще всего мошенники используют механизм подмены номера. Особенность этой технологии такова, что если вы видите номер на экране своего телефона, перезвонить по нему, скорее всего, не получится. Если вы перезвоните и услышите тишину или отбой, то это тоже будет быстрым механизмом проверки, что звонивший вам является нелегитимным сотрудником финансовой организации. Но это работает только для банков либо для ряда госучреждений», — заключил специалист.