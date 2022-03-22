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1 час назад

Россиянам назвали способ распознать телефонных мошенников

Lenta.ruLenta.ru

На фоне введения международных санкций телефонные мошенники стали придумывать новые схемы обмана. В беседе с «Лентой.ру» руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о способах распознать телефонных мошенников.

Раскрыт способ распознать телефонных мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телефонные мошенники знают все тонкости общения реальных сотрудников банков с клиентами, поэтому их сложно отличить. Однако они пользуются уловками, которые могут их выдать, утверждает аналитик.

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«В текущих обстоятельствах рекомендация может быть следующей — если вам поступает звонок, которого вы не ожидаете, с "мегавыгодным" предложением, от которого очень сложно отказаться, последовательность действий может быть только одна: повесить трубку, зайти на сайт финансового учреждения и проверить наличие такой же акции на сайте. Никаких акций специально для вас, которые бы не отражались на официальном ресурсе, чаще всего не бывает. В настоящий момент любые "мегавыгодные" предложения на 99 процентов подтверждают, что с вами общается не оригинальное лицо, принадлежащее финансовой организации», — объяснил он.

Самый надежный способ убедиться, что звонок фейковый — самостоятельно перезвонить в банк и проверить информацию, считает Алексей Сизов.

«Можно попробовать перезвонить на тот номер, с которого вы получили звонок. Некоторое время назад возможность для мошенников звонить с оригинальных телефонов банковских организаций практически исчезла, потому что были введены механизмы защиты. Сегодня чаще всего мошенники используют механизм подмены номера. Особенность этой технологии такова, что если вы видите номер на экране своего телефона, перезвонить по нему, скорее всего, не получится. Если вы перезвоните и услышите тишину или отбой, то это тоже будет быстрым механизмом проверки, что звонивший вам является нелегитимным сотрудником финансовой организации. Но это работает только для банков либо для ряда госучреждений», — заключил специалист.

Как сообщило МВД России, аферисты от имени банков пугают граждан отключением российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы, а также якобы предстоящим полным запретом на снятие наличных и блокировкой банковских операций.

Криминал,Алексей Сизов,МВД России,
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